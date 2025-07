Il presidente francese Emmanuel Macron ha querelato Candace Owens, influencer americana di destra che ha diffuso un'assurda teoria – circolata già nel 2017 – secondo cui la première dame dell’Eliseo Brigitte sarebbe stata prima un uomo.

Un’azione legale che però non ha per ora frenato la Owens, che – anzi – in una puntata del suo podcast di ieri, ha ribadito le sue accuse e ha affermato che la causa «è semplicemente ridicola: una strategia di comunicazione scontata e disperata».

Owens ha lavorato per diverse organizzazioni conservatrici, tra cui il gruppo studentesco Turning Point e il quotidiano Daily Wire, prima di lanciare il suo podcast "Candace” nel 2024.

Da allora ha diffuso tesi improponibili e complottiste, insinuando anche che dietro fatti come i vaccini anti-Covid, l'Olocausto e gli sbarchi sulla Luna si celino in realtà delle cospirazioni.

Ora il rilancio della bufala su Brigitte Macron nata uomo, che ha indotto la coppia presidenziale di Parigi a denunciarla per diffamazione al tribunale del Delaware e a reclamare un risarcimento «esemplare» da determinare durante il processo.

(Unioneonline)

