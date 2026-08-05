«Usa e Iran vicini a un accordo sullo Stretto di Hormuz»Axios: «Intesa nelle prossime ore. Si punta a far ripartire i negoziati per una tregua duratura»
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Stati Uniti, Iran e Oman sono vicine all'accordo provvisorio per la riapertura dello Stretto di Hormuz: secondo fonti di Axios Washington punta ad annunciare l'intesa nelle prossime ore.
L'accordo, oggetto di negoziati da diverse settimane, mira a ripristinare la tregua tra Usa e Iran e a far ripartire i negoziati per un accordo sul nucleare.
Da quanto si apprende, l'intesa preliminare farebbe sue alcune richieste iraniane sui diritti di controllo del traffico nello stretto che non aveva prima della guerra. L'accordo in discussione consisterebbe in un meccanismo provvisorio di 60 giorni, potenzialmente prorogabile.
Lo Stretto di Hormuz «riaprirà molto presto oppure subiranno un colpo durissimo, e allora lo Stretto si aprirà», afferma il presidente Usa Donald Trump in un'intervista a Fox News, assicurando per l’ennesima volta che l'Iran «non avrà mai un'arma nucleare».
(Unioneonline)