La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea e serve maggiore solidarietà fra gli Stati membri dell’Ue, ma «ci sono stati governi che non sono stati all'altezza», fra cui l'Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in una intervista a Tve alla vigilia della riunione dei ministri dell'Interno europei dedicata proprio al tema dei migranti.

«Ci sono stati governi che non non sono stati all'altezza», ha affermato il ministro, e anche alcuni politici e partiti in Spagna», che hanno assunto posizioni a suo dire «irresponsabili. Il governo italiano è stato uno di questi».

Al centro del vertice dei ministri dell’Interno c’è anche la proposta – caldeggiata dall’Italia – di espandere il “modello Albania” a livello europeo, con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in Paesi terzi sicuri finanziati con fondi comunitari.

Intanto, dei migranti giunti nell’exclave spagnola in Marocco negli ultimi giorni ne sono stati rimpatriati circa 73mila, fanno sapere gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna.

(Unioneonline)

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