Massiccio attacco russo su Kiev: morti e feritiMissili balistici di Mosca contro la capitale ucraina. Le vittime sarebbero almeno 15
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Sono almeno 15 le vittime dell’ultimo attacco delle forze armate russe contro Kiev. Decine i feriti.
I nuovi raid di Mosca hanno colpito la capitale e il suo territorio nella notte. Utilizzati missili balistici che hanno prodotto esplosioni in diverse città.
«A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche da parte del nemico», ha riferito l'amministrazione militare della capitale ucraina (Kmva). Almeno sei potenti esplosioni sono state udite nella capitale.
(Unioneonline)