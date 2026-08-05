Sono almeno 15 le vittime dell’ultimo attacco delle forze armate russe contro Kiev. Decine i feriti.

I nuovi raid di Mosca hanno colpito la capitale e il suo territorio nella notte. Utilizzati missili balistici che hanno prodotto esplosioni in diverse città.

«A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche da parte del nemico», ha riferito l'amministrazione militare della capitale ucraina (Kmva). Almeno sei potenti esplosioni sono state udite nella capitale.

(Unioneonline)

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