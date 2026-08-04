Le urla con lo slogan nazista “sieg Heil” poi il tentativo di entrare nell'albergo dove si trovavano giovani ebrei italiani, molti della Comunità romana. L’episodio a Sofia, in Bulgaria.

«I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti – ha dichiarato Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma -. Un video documenta l'ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla "Sieg Heil!" di un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio, che hanno cercato di forzare l'ingresso di un albergo dove si trovavano decine di adolescenti anche della Comunità Ebraica di Roma. Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l'intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando e urlando contro i nostri ragazzi».

«Esprimo solidarietà al gruppo di giovani ebrei italiani aggrediti e minacciati all'interno di un hotel a Sofia – scrive su X il ministro degli esteri Antonio Tajani -. Condanno questo ennesimo episodio di antisemitismo, un germe che va combattuto, una forma di odio e discriminazione che va estirpata. Sono vicino al Presidente Victor Fadlun e alla Comunità Ebraica di Roma».

(Unioneonline/D)

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