Sono stati identificati i sette turisti italiani morti insieme ad altre sei persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù.

Secondo la radio locale Rpp, che ha ottenuto la lista dei passeggeri, si tratta di Elena Sala (58 anni), Matteo Gianturco (24 anni), Lorenzo Angelucci (24 anni), Massimo Angelucci (58 anni), Cristina Maria Bianco (57 anni), Paolo Gianturco (59 anni) e Pietro Gianturco (18 anni). Le altre vittime sono i tedeschi Andreas Hofmann (78 anni) e Gertrud Maria Hofmann (77 anni) e gli spagnoli Alfredo Aviles Muñoyerro (52 anni) e Ana Isabel Sánchez Muñoz (52 anni) e due membri dell'equipaggio peruviani: Americo Alejandro Salazar Cuellar e il copilota Irenka Del Carpio Guanilo.

Sul tragico incidente è stato aperto un fascicolo dalla Procura peruviana: il procuratore provinciale Hugo Umiña, scrivono i media locali, si è recato subito sul posto e ha ordinato la rimozione dei corpi. Le salme, aggiunge la radio peruviana, saranno trasferite all'obitorio "per l'identificazione e la successiva restituzione ai familiari". Ciò avverrà in coordinamento con l'équipe dell'Istituto di medicina legale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata