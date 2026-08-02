In Grecia scontro in volo tra due elicotteri impegnati nell’estinzione di un incendio boschivo nei pressi della capitale Atene.

Il bilancio è di due vittime: si tratta dei membri dell’equipaggio di uno dei due velivoli coinvolti nella collisione.

Lo ha reso noto un portavoce dei vigili del fuoco: «I piloti sono stati trasportati privi di sensi in ospedale, dove è stato constatato il decesso», ha dichiarato Vassilis Vathrakogiannis, direttore della comunicazione dei vigili del fuoco. L’equipaggio del secondo elicottero sono stati invece soccorsi e non sarebbero in pericolo di vita.

(Unioneonline)

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