Nave della Marina italiana abborda petroliera della “flotta ombra” russaLa “Toa Payoh, sottoposta a sanzioni dell'Unione europea, fermata per un controllo dalla “Thaon di Revel”
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Stamattina la nave Thaon di Revel, nave ammiraglia dell'operazione Eunavfor Med Irini, missione dell'Unione europea nel Mediterraneo, ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni dell'Unione europea e appartenente alla cosiddetta «flotta ombra» russa, per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere. La Toa Payoh naviga dichiarando bandiera del Camerun.
La petroliera, partita il 16 luglio dal porto di Cotonou, in Benin, e diretta a Istanbul, è stata intercettata a ovest di Pantelleria.
(Unioneonline).