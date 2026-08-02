«L'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz». Lo riferisce l'agenzia Fars News, affiliata ai Guardiani della rivoluzione, citando una fonte vicina al team negoziale di Teheran. La fonte ha affermato che lo Stretto rimarrà chiuso finché continueranno le «azioni ostili» degli Stati Uniti e che le navi potranno transitare solo attraverso una rotta designata con il permesso della Marina iraniana delle Guardie Rivoluzionarie.

Una pesante replica di smentita, quindi, rispetto alle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump che poche ore prima aveva detto di aver «accettato di ritirare l'attacco» sull'Iran su richiesta di Teheran «e di altri Paesi del Medio Oriente» a patto che si arrivi «ad un rapido accordo» sulla «totale apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran».

«Gli Stati Uniti», ha scritto Trump su Truth, «sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell'Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra mondiale. Nonostante ciò, ci è stato chiesto dall'Iran e da altri Paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco nei perimetri di un accordo che è stato raggiungo. Questo includerebbe la completa, totale e immediata apertura dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare dell'Iran. In base a questa richiesta, ho accettato, per il bene del futuro del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l'attacco, a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l'operazione».

(Unioneonline)

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