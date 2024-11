«La missione dell'Onu in Libano (Unifil), è seriamente preoccupata per i numerosi attacchi alle Forze armate libanesi all'interno del territorio del Paese, nonostante il loro dichiarato non coinvolgimento nelle ostilità in corso tra Hezbollah e Israele». Lo ha detto il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric.

«I recenti attacchi hanno causato la morte di 45 soldati delle Forze armate libanesi, come riferisce la Laf», ha aggiunto.

Le aggressioni contro le Laf nel territorio libanese, si legge in una nota., «costituiscono una flagrante violazione dell’Unscr 1701 e del diritto internazionale umanitario, che limita l’uso della violenza contro coloro che non partecipano alle ostilità. Il ruolo delle Laf rimane vitale per la piena attuazione della risoluzione 1701 (2006), essenziale per porre fine alla violenza in corso tra Hezbollah e Israele».

(Unioneonline)

