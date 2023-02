Si chiama Dental Bus e l'insegna sulla fiancata Kalusugang Pangkalahatan significa "Salute per tutti". È il risultato di DO.it, progetto nati grazie a due sardi: il dottor Mariolino Lai, medico e dentista con oltre 40 anni di esperienza, e l'ingegnere Paolo Porcu, che ha altrettanta esperienza ma in gestione e sviluppo progetti.

Hanno portato cure dentarie (e non solo) gratuite a oltre un migliaio di pazienti sia in alcuni villaggi dell'arcipelago delle Filippine, sia nella baraccopoli del quartiere di Vyasarpadi, alla periferia della città indiana di Chennai (ex Madras).

I due filantropi sardi spiegano: «Coordinando a Palawan uno staff locale che comprendeva alcuni dentisti, infermieri, autisti e mezzi speciali quali Dental bus, abbiamo contribuito a portare sollievo, restituire il sorriso e cancellare il dolore a più di mille pazienti in sperduti villaggi della provincia e navigando verso piccolissime isole dell’Arcipelago filippino. Levare il dolore ha significato procedere ad estrazioni multiple su pazienti di ogni età che, molto spesso, incontravano per la prima volta i dentisti locali inquadrati nella nostra missione».

Il progetto sardo ha ricevuto l'aiuto delle autorità della provincia di Palawan (Filippine del Sud) , e, in India, del direttore del Centro delle Beatitudes dei Salesiani a Chennai nel Tamil Nadu, Padre Joe Andrew.

Prossimo obiettivo, raccogliere sostegno per ritornare nelle Filippine entro giugno, prima che cominci la stagione dei monsoni. «Coinvolgeremo ancora i nostri sostenitori tramite le pagine create sui social (Palawan project Do.it e Chennai project Do.it). Proveremo poi a contattare alcuni sponsor, tra primarie aziende sarde e imprese farmaceutiche perché entrino stabilmente nel nostro progetto».

