Dopo il focolaio dell'hantavirus sulla Mv Hondius, un nuovo caso di contagio su una nave da crociera, questa volta in Europa.

Oltre 1.700 persone - 1.233 passeggeri e 514 membri dell'equipaggio, per lo più britannici e irlandesi - sono in isolamento sull'Ambition, nel porto francese di Bordeaux, per una presunta epidemia di gastroenterite che avrebbe già ucciso un crocerista 92enne.

Una cinquantina di persone ha già mostrato sintomi compatibili col norovirus (vomito, diarrea, crampi e nausea) e le autorità francesi hanno deciso di isolare i passeggeri a scopo cautelativo.

I primi test hanno escluso la presenza del virus, ma sono in corso ulteriori analisi all'ospedale universitario della città francese, dove non si esclude anche l'ipotesi che i passeggeri della nave siano rimasti vittime di un'intossicazione alimentare. Escluso invece qualsiasi collegamento con l'hantavirus, che ha causato tre morti sulla Hondius e almeno una decina di contagi.

(Unioneonline)

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