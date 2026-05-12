Muro contro muro Usa-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e i alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari: lo riferisce la Cnn.

«Il presidente Trump è stato chiaro sui suoi obiettivi fin dall’inizio – le parole al Corriere del portavoce del segretario di stadio Rubio, Thomas Pigott -: il regime non può avere un’arma nucleare. Decimare le loro forze militari, aeree, navali, missilistiche è un obiettivo su cui abbiamo visto risultati decisivi, e il mondo è già più sicuro grazie a Epic Fury, ma il presidente è stato chiaro: vuole ottenere il suo obiettivo. Ed è importante anche il contesto più ampio dello sforzo diplomatico: c’è stata diplomazia all’inizio di questa amministrazione, poi l’operazione Midnight Hammer, poi la porta della diplomazia si è riaperta, poi Epic Fury e di nuovo la diplomazia. Ma non dubitate che il presidente si assicurerà di vedere il suo obiettivo realizzato: il regime iraniano non può avere un’arma nucleare».

Via libera intanto alle sanzioni Ue contro i coloni israeliani violenti: ira di Tel Aviv, che parla di "oltraggio inaccettabile".

(Unioneonline)

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