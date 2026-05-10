Aumentano i voli di ricognizione militari americani al largo delle coste di Cuba: lo dimostra un'analisi della Cnn basata su dati aeronautici pubblici.

Dal 4 febbraio, la Marina e l'Aeronautica degli Stati Uniti hanno effettuato almeno 25 voli di questo tipo, la maggior parte dei quali in prossimità delle due città più grandi del Paese, L'Avana e Santiago de Cuba, secondo FlightRadar24.

La maggioranza dei voli è stata effettuata da aerei da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon, progettati per la sorveglianza e la ricognizione, mentre alcuni sono stati eseguiti da un RC-135V Rivet Joint, specializzato nella raccolta di informazioni tramite analisi dei segnali Sono stati utilizzati anche diversi droni da ricognizione ad alta quota MQ-4C Triton.

Il presidente Usa, Donald Trump, che nei giorni scorsi ha affermato: «Prenderò l'isola quasi immediatamente», recentemente ha imposto ulteriori sanzioni a Cuba dopo aver ordinato il blocco petrolifero dell'isola. Schemi simili, in cui l'inasprimento della retorica dell'amministrazione Trump ha coinciso con un aumento dei voli di sorveglianza, si sono verificati nel periodo precedente alle operazioni militari statunitensi in Venezuela e in Iran, fa notare Cnn.

(Unioneonline)

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