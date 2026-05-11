Nuovi aggiornamenti dopo lo sbarco dei passeggeri della nave da crociera olandese Hondius a Tenerife, teatro di un focolaio di hantavirus, che ha causato tre vittime e il contagio di alcuni passeggeri.

Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave è risultato «positivo», mentre un altro presenta «lievi sintomi». «Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test Pcr», ha affermato il ministero della Salute americano.

I passeggeri Usa sbarcati sono stati condotti in Nebraska, dove saranno tenuti sotto osservazione presso la National Quarantine Unit, situata all'interno del campus del University of Nebraska Medical Center di Omaha. Si tratta di una struttura specializzata nella gestione di malattie trasmissibili ad alto rischio.

Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Una donna francese risultata positiva è peggiorata dopo il rientro ed è stata ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive. Completamente asintomatici invece i 4 residenti in Italia.

In totale dalla Hondius sono state sbarcate e rimpatriate 94 persone di 19 nazionalità. Altri 26 passeggeri sbarcheranno oggi per i rimpatri. L’equipaggio invece, 34 persone, resterà a bordo della nave, che farà rifornimento di carburante alla banchina del porto industriale di Granadilla, per poi riprendere, al termine dell'evacuazione dei passeggeri, il viaggio verso i Paesi Bassi, dove la nave sarà sanificata.

Intanto, il ministero della Salute italiano conferma che il rischio legato

all'hantavirus resta «basso». Il Ministero sta predisponendo una circolare a Regioni e uffici di frontiera per fare un quadro sulla situazione e indicare anche cosa fare, pure sulla base delle indicazioni Ecdc, in caso di persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio da Hantavirus in atto. La circolare dovrebbe contenere indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari.

(Unioneonline)

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