Una passeggera francese, risultata positiva all'hantavirus dopo l'evacuazione della nave crociera Mv Hondius, aveva segnalato sintomi ma le sue condizioni sarebbero state inizialmente attribuite ad "ansia" e stress. Lo riferisce The Guardian in un'esclusiva, citando il segretario di Stato della Salute spagnolo, Javier Padilla.

La donna, una delle cinque passeggere francesi sbarcate domenica a Tenerife e trasferite in aereo a Parigi, presentava sintomi semi-influenzali. Secondo Padilla, medici del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e del servizio sanitario estero spagnolo non avevano ritenuto che i sintomi fossero compatibili con l'hantavirus al momento dello sbarco. «Non pensavano che quei sintomi fossero compatibili con l'hantavirus», ha dichiarato il viceministro. «Aveva avuto un episodio di tosse nei giorni precedenti, già scomparso, e in quel momento manifestava soprattutto stress, ansia e nervosismo».

Padilla ha spiegato che i passeggeri non potevano essere sottoposti a test direttamente a bordo della nave, perché non erano disponibili test di Pcr rapidi per l'hantavirus. Eventuali analisi avrebbero richiesto l'invio dei campioni a Madrid, in un laboratorio specializzato, con una procedura che avrebbe richiesto circa 24 ore. Un ritardo che avrebbe compromesso le operazioni di evacuazione dei passeggeri entro lunedì sera, quando erano previste tempeste nell'Atlantico. E proprio i forti venti hanno poi costretto la nave ad attraccare nel porto di Granadilla, dopo essere rimasta in rada dall'alba di domenica. Una possibilità che il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, aveva inizialmente escluso.

Il rapido peggioramento della paziente francese preoccupa le autorità sanitarie. L'Oms ha riferito che la donna si trova ora in condizioni "molto critiche".

(Unioneonline/v.l.)

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