Netanyahu: «La guerra all’Iran non è finita, c’è ancora l’uranio da portare via»Il premier Israele alla Cbs: «Prima di concludere le ostilità è necessario smantellare i siti di arricchimento di Teheran»
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«Le scorte di uranio arricchito in possesso dell'Iran devono essere "rimosse" prima della conclusione della guerra di Usa e Israele contro Teheran». Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un'intervista alla Cbs.
La guerra «non è finita, perché c'è ancora materiale nucleare, l'uranio arricchito, che deve essere portato fuori dall'Iran. Ci sono ancora siti di arricchimento che devono essere smantellati», ha aggiunto Netanyahu in un estratto di intervista del programma “60 Minutes”. «Si interviene e lo si porta via», ha rincarato il leader israeliano, rispondendo alla domanda su come l'uranio potesse essere rimosso.
(Unioneonline)