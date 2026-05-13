Mattarella al presidente israeliano Herzog: «Inaccettabili gli attacchi alla missione Unifil»Colloquio telefonico «franco e aperto» tra i due capi di Stato. Dal Quirinale anche l’invito a mettere fine alla «guerra permanente» nella regione
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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un colloquio con il presidente israeliano Isaac Herzog ha detto di trovare «inaccettabili» gli attacchi nei confronti delle truppe impegnate nel contingente Unifil dispiegato in Libano, del quale fanno parte anche soldati italiani, sotto la guida della Brigata Sassari.
Mattarella ha anche sottolineato, si è appreso, la necessità del «rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali».
Sempre nel corso della telefonata il capo dello Stato ha ribadito «l'impegno determinato della Repubblica italiana contro ogni atto di antisemitismo».
Il colloquio con Herzog è stato, riferisce il Quirinale, «franco e aperto», con il presidente Mattarella che ha anche sottolineato, si è appreso, «l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente».
(Unioneonline)