L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. «Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%», livello idoneo per l'arma nucleare. «Ne discuteremo in Parlamento», dice il portavoce della commissione per la sicurezza nazionale Ebrahim Rezaei.

Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Improbabile che la decisione venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi, nel quale il tycoon premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran.

Sull’ipotesi che Teheran interrompa il programma di arricchimento dell’uranio, Trump si è detto comunque ottimista. «Smetteranno al 100%», ha assicurato durante un’intervista a “Sid and Friends in the Morning” su WABC. Il tycoon ha inoltre rivelato di aver avuto contatti diretti con funzionari iraniani nel corso dei negoziati: «Ho parlato con loro. Mi hanno detto che otterremo la polvere». Un riferimento a quella che lui stesso definisce «polvere nucleare».

Duro anche l’attacco del presidente americano ai media statunitensi per la copertura della crisi con l’Iran. In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha accusato alcune testate di «favorire il nemico» sostenendo che Teheran starebbe ottenendo vantaggi militari sugli Stati Uniti. «Quando le fake news dicono che l’Iran sta avendo la meglio contro di noi compiono un atto vicino al tradimento», ha scritto. Secondo Trump, queste ricostruzioni «alimentano false speranze a Teheran» e finiscono per «fare il tifo contro l’America».

(Unioneonline)

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