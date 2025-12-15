Si apre oggi una "settimana decisiva" per la questione Ucraina, sia sul fronte dei finanziamenti europei a Kiev - su cui i leader dell'Ue dovranno prendere una decisione durante il vertice di giovedì e venerdì - sia per quanto riguarda i negoziati di pace.

Arrivando al Consiglio Esteri e Bruxelles, l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, ha ricordato che sull'uso degli asset russi il confronto "è sempre più difficile", ma "l'opzione più credibile è il prestito di riparazione".

Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i negoziatori americani si incontrano a Berlino, dopo cinque ore di colloqui domenica, con Kiev che spera di convincere Washington che in Ucraina deve essere raggiunto un cessate il fuoco senza concessioni territoriali preliminari alla Russia.

L'inviato americano Steve Witkoff è stato avaro di dettagli, ma ha assicurato su X che sono stati compiuti “molti progressi” durante “le discussioni approfondite sul piano in 20 punti per la pace, i programmi economici e altro ancora”. Un nuovo round è previsto questa mattina. In serata è previsto anche un incontro al vertice tra Volodymyr Zelensky e alcuni leader europei, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer, nonché la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Come Kiev, molti leader europei si oppongono all'idea di cedere alle richieste massimaliste del Cremlino. Temono che il presidente americano Donald Trump abbandoni l'Ucraina e che l'Europa venga esclusa dai dibattiti sulla sicurezza del continente, proprio mentre Mosca viene percepita come una grave minaccia.

Volodymyr Zelensky è stato accolto domenica pomeriggio a Berlino alla Cancelleria dal padrone di casa, Friedrich Merz. Per l'occasione sono state esposte bandiere americane, ucraine ed europee. Le foto diffuse dalla presidenza ucraina mostrano i due leader in compagnia di Steve Witkoff e Jared Kushner, genero di Donald Trump. Zelensky e Witkoff si abbracciano sorridendo. Su X, Merz ha affermato che erano in discussione “questioni difficili” e che “gli interessi ucraini (erano) anche gli interessi europei”.

Prima dell'incontro, Zelensky ha dichiarato di voler convincere gli Stati Uniti a sostenere un cessate il fuoco che preveda il congelamento della linea del fronte e non la cessione dell'intero Donbass (est), come richiesto dal Cremlino e proposto da Washington: «Mi piacerebbe che gli americani ci sostenessero su questo punto».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata