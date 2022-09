Tre insediamenti, nella regione di Donetsk e nel sud dell’Ucraina, sono stati liberati.

Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo consueto video diffuso nella serata di ieri, senza però precisare di quali centri si tratti.

“Ci sono state buone notizie - ha detto il leader di Kiev - E oggi voglio ringraziare i soldati del 63° battaglione della 103esima brigata di difesa terrestre, che ha assicurato il risultato nella regione di Donetsk, l'insediamento è stato liberato". Per Zelensky anche la 54esima brigata in direzione di Lysychansk-Siversk ha fatto passi in avanti.

"Voglio anche ricordare – ha aggiunto - il 42° battaglione di fanteria motorizzato: grazie alle sue azioni eroiche, due insediamenti nel sud del nostro Paese sono stati liberati".

Per Unian, che riferisce di informazioni raccolte in Rete, uno dei centri riconquistati dagli ucraini sarebbe il villaggio di Visokopillya, nella regione di Kherson. Un altro villaggio liberato sarebbe Ozerne, sulle rive del Siverskyi Donets, 32 chilometri a est di Sloviansk.

Secondo l’ultimo bilancio diffuso dal ministero dell’Energia, intanto, a causa della guerra con la Russia oltre 600mila ucraini sono senza elettricità, mentre in 235.700 non hanno il gas nelle loro case.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata