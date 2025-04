Un 21enne americano, Michael Alexander Gloss, figlio di un'alta dirigente della Cia e di un veterano della guerra in Iraq, è stato ucciso a Donetsk lo scorso aprile mentre combatteva con l'esercito russo contro gli ucraini.

A rendere nota la notizia è stato il Washington Post, riprendendo iStories, un sito web indipendente di giornalismo investigativo russo con sede all'estero.

La madre del 21enne è Juliane Gallina, vicedirettrice Cia per l'innovazione digitale, mentre il padre è Larry Gloss, oggi a capo di un'azienda di tecnologie per la sicurezza fisica.

«Michael ha lottato per gran parte della sua vita con una malattia mentale», ha detto Gloss al WP, raccontando che il figlio era un pacifista amante di Bob Dylan che voleva salvare l'ambiente. Un giovane

che «non avrebbe fatto male a una pulce».

Michale Gloss è stato uno dei pochi americani ad aver combattuto con le forze di Mosca nella guerra contro l'Ucraina. Insolito per il figlio di un alto funzionario della Cia e di un veterano della guerra in Iraq, cresciuto in una confortevole periferia di Washington. «Se aveste conosciuto nostro figlio, era il giovane anti-establishment e anti-autorità per eccellenza fin dal momento in cui è venuto al mondo», ha detto ancora al WP il padre.

