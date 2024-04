«La difesa aerea si sta esaurendo, se i russi continuano a colpire l'Ucraina ogni giorno come hanno fatto nell'ultimo mese, potremmo rimanere senza missili, e i nostri partner lo sanno».

Lo ha detto ieri sera alla tv nazionale Volodymyr Zelensky, lanciando il più drammatico avvertimento dopo settimane di incessanti attacchi dell'esercito del Cremlino.

Il presidente ucraino ha aggiunto che è necessario mobilitare 300mila persone entro il primo giugno, ma non è sicuro che si riuscirà a farlo.

«Il presidente Erdogan vuole mediare, ma la Turchia da sola non basta come mediatore», ha aggiunto il leader di Kiev.

La difficile situazione della resistenza ucraina è stata anche denunciata dal ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba. «I soldati ucraini vengono attaccati in modo massiccio e direi anche di routine da bombe aeree guidate che spazzano via le nostre posizioni», ha detto Kuleba al Financial Times.

Secondo funzionari della difesa di Kiev, dall'inizio dell'anno le forze russe hanno lanciato contro il Paese circa 3.500 bombe aeree guidate, con un aumento di 16 volte rispetto all'intero 2023.

(Unioneonline/l.f.)

