Secondo fonti diplomatiche dei Paesi del Golfo persico Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare il riconoscimento dello Stato della Palestina. Lo riporta il Jerusalem Post, ricordando come da giorni circolino le voci di un grande e imminente annuncio da parte del presidente americano, atteso nei prossimi giorni in Medio Oriente dove parteciperà anche al summit dei Paesi del Golfo ospitato dall'Arabia Saudita.

Negli ultimi giorni diversi media statunitensi hanno parlato della frustrazione di Trump per la linea portata avanti dall'alleato Benjamin Netanyahu, con il quale sarebbe calato il gelo.

In queste ore Trump ha anche annunciato un’intesa per la de-escalation tra India e Pakistan. «Dopo una lunga notte di colloqui mediati dagli Stati Uniti, sono felice di annunciare che India e Pakistan hanno raggiunto un accordo per un pieno e immediato cessate il fuoco. Congratulazioni a entrambi i Paesi per il loro buon senso e grande intelligenza», ha scritto Trump sul suo profilo X. L’annuncio del presidente americano arrivano dopo giorni di altissima tensioni tra le due potenze nucleari asiatiche e raid reciproci, in seguito ai quali si sono anche registrate vittime e feriti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata