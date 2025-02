«Ho appena avuto una lunga e altamente produttiva telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Abbiamo discusso di Ucraina, Medio Oriente, energia, intelligenza artificiale, il potere del dollaro e vari altri argomenti». L’annuncio, via Truth, è del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Da Mosca, il portavoce del Cremlino - Dmitry Peskov - ha confermato che è durata circa un'ora e mezza.

Trump spiega come lui e Putin abbiano «concordato di lavorare insieme, molto da vicino, anche visitando le rispettive nazioni. Abbiamo anche concordato di far iniziare immediatamente i negoziati (sull'Ucraina) ai nostri rispettivi team e inizieremo chiamando il presidente ucraino Zelensky per informarlo della conversazione, cosa che farò adesso».

I prossimi passaggi saranno immediati. Trump ha chiesto «al segretario di Stato Marco Rubio, al Direttore della Cia John Ratcliffe, al consigliere per la sicurezza Nazionale Michael Waltz e all'ambasciatore e inviato Speciale Steve Witkoff di guidare i negoziati che, sono fermamente convinto, avranno successo».

Da parte di Putin è arrivato un invito a Mosca per Trump.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata