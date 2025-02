Dopo giorni di attacchi violenti e polemiche, anche da parte del fido consigliere Elon Musk, Donald Trump lascia pochi dubbi sul percorso che intende seguire per porre fine al conflitto in Ucraina. «Se devo essere onesto, non penso sia importante la presenza di Zelensky agli incontri», accusando il leader ucraino di «aver fatto un cattivo lavoro nelle trattative finora». Per questo farlo sedere al tavolo dei colloqui «non è una priorità» di questa amministrazione.

Il capo della Casa Bianca ha poi rincarato la dose quando ha detto di aver avuto «ottimi colloqui con Vladimir Putin ma non altrettanti» con il presidente ucraino. «Non hanno carte in mano, ma vogliono giocare duro. Non permetteremo che ciò continui», ha avvertito il commander-in-chief. Il leader del Cremlino, ha proseguito, «vuole un accordo. Non deve farlo per forza perché, se volesse, potrebbe avere tutta l'Ucraina».

The Donald ha poi ammesso, dopo aver dichiarato che era stata l'Ucraina ad iniziare la guerra, che effettivamente è stata la Russia ad attaccare. «Ma non lo avrebbe fatto se ci fossero state al comando persone che sapevano cosa stavano facendo», intendendo Joe Biden e Zelensky. «Putin poteva essere dissuaso facilmente», ha sostenuto Trump, ribadendo un concetto ripetuto più volte in campagna elettorale.

Nel frattempo il consigliere per la Sicurezza nazionale americana, Mike Waltz, si è detto convinto che il presidente ucraino firmerà "nei prossimi giorni" l'accordo sui minerali rari. «Per il Paese è vantaggioso. Cosa c'è di meglio di avere una partnership commerciale con gli Stati Uniti?», ha aggiunto.

E mentre Musk accusa Zelensky di "nutrirsi del cadavere dei suoi soldati" e di aver perso centinaia di milioni di dollari d'aiuti per via della corruzione, sul tabloid New York Post è spuntata l'ipotesi di un esilio del presidente ucraino in Francia. Secondo fonti della Casa Bianca, infatti, vista l'ostilità nei suoi confronti da parte di Washington «la scelta migliore per lui e forse anche l'unica possibile a questo punto sarebbe partire immediatamente per Parigi».

