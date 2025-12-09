«Penso che sia un momento importante per indire le elezioni. Stanno usando la guerra per non indire le elezioni, ma penso che il popolo ucraino dovrebbe avere questa scelta. E forse vincerebbe Zelensky. Non so chi vincerebbe. Ma non hanno elezioni da molto tempo». Lo ha detto Donald Trump in un'intervista con Politico, sfidando ancora una volta Zelensy, indebolito dallo scandalo corruzione. «Parlano di democrazia, ma si arriva a un punto in cui non è più una democrazia», ha aggiunto il presidente Usa.

Per Trump, inoltre, Zelensky deve accettare di aver perso la guerra con la Russia: «Dovrà darsi una mossa e iniziare ad accettare le cose, perché si fa così quando stai perdendo, e lui sta perdendo».

Nel corso dell’intervista a Politico Trump ha anche attaccato l’Europa, definendola come un gruppo di nazioni «in decadenza», guidate da leader «deboli», che «non sono riusciti a controllare i flussi migratori e a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina».

«Penso che i leader europei vogliano essere politicamente corretti, che non sappiano cosa fare».

Un leader europeo che stima? L’ungherese Viktor Orban: «Lo sostengono, sostengo persone che a molti europei non piacciono. Ammiro Orban per le sue politiche di controllo delle frontiere».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata