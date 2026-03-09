AI per uso militare: Anthropic fa causa all’amministrazione TrumpL’azienda sceglie le vie legali dopo essere stata inserita in una “black list” per il no all'uso senza limiti dell'intelligenza artificiale in guerra
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anthropic – una delle principali aziende Usa per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale - pronta a portare in tribunale le agenzie federali statunitensi e i loro massimi dirigenti, dopo essere stata inserita nella lista nera dell'amministrazione Trump perché considerata «un rischio per la catena di approvvigionamento» nonché una «minaccia» alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Una decisione che arriva dopo che Anthropic ha scelto di interrompere le collaborazioni con il Pentagono, manifestando preoccupazioni per l’uso “senza limitazioni” delle tecnologie AI a scopo militare. Una presa di posizione che ha indotto Washington a inserire l’azienda in una “black list”.
Ma Anthropic, come detto, non ci sta e ora si prepara ad adire le vie legali contro l’amministrazione Trump: «La Costituzione non consente al governo di esercitare il suo enorme potere per punire un'azienda per la sua libertà di parola», si legge nel documento con cui si annuncia la causa legale. «Nessuna legge federale – viene aggiunto – autorizza le azioni intraprese in questo caso. Per questo Anthropic si rivolge alla magistratura come ultima risorsa per rivendicare i propri diritti e fermare l'illecita campagna di ritorsione dell'esecutivo».
(Unioneonline)