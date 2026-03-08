Non si è mai dimenticato delle sue origini, custodendole nel cuore e celebrandole in ogni occasione. Così Mirko Usai, 42 anni, cagliaritano e da nove anni nel Regno Unito, oggi festeggia un traguardo importante: il suo ristorante, Rustica, è tra i finalisti dei migliori locali del Galles.

Il ristorante, aperto a Monmouth, porta con sé la stessa anima sarda del suo proprietario. Un anno fa la decisione di aprire il locale, dopo anni di esperienza maturata lontano dall’Isola. Un’avventura nata da una passione profonda e da un legame con la Sardegna che non si è mai spezzato e che ora inizia a regalare grandi soddisfazioni: Rustica è tra i finalisti degli UK Italian Awards 2026 nella categoria Best Restaurant in Wales. La finale si terrà il 30 marzo a Londra, ma già ora il cuore di Usai è colmo di gioia.

«Per me questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio, perché rappresenta un lavoro costruito lontano dalla Sardegna, ma portando ogni giorno in tavola identità, tradizione e sapori della nostra terra», racconta Usai. Nel suo piccolo mondo tutto parla sardo: dai piatti ai prodotti, fino alla bandiera dei Quattro Mori che campeggia nel locale e accoglie i clienti.

E mentre si prepara alla finalissima, il suo pensiero torna inevitabilmente all’Isola. «Questo traguardo per me ha un valore speciale: ogni giorno racconto la mia terra, le sue ricette e le sue tradizioni». E, a giudicare dai risultati, lo sta facendo nel migliore dei modi.

