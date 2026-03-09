Si entra nel decimo giorno di guerra in Iran, che ieri ha eletto e annunciato la nuova Guida Suprema: Mojtaba Khamenei succede al padre Ali, a cui hanno subito giurato fedeltà i pasdaran, «pronti alla totale obbedienza e al sacrificio per adempiere ai comandamenti divini».

Sostegno a Khamenei è stato annunciato anche dalle forze armate iraniane, che lo hanno definito «giusto, competente, pio e intraprendente».

Teheran ha “festeggiato” l’elezione lanciando missili in serie contro Israele, e non solo. Nella notte nuovo attacco contro il Kuwait, forti esplosioni a Doha e un attacco con drone che ha ferito 32 civili a Sintra, in Bahrein. Tra di loro ci sono 4 casi molto gravi, anche bambini, ha riferito il ministero della Salute.

Donald Trump ha già minacciato: «La nuova Guida Suprema durerà poco, vogliamo dire la nostra sul nuovo leader».

E prosegue parallela la guerra di Israele contro Hezbollah, in Libano. Pesanti combattimenti sono scoppiati nella notte nella parte orientale del Paese, vicino al confine con la Siria, dove le truppe israeliane sono atterrate a bordo di elicotteri.

L'associazione Human Rights Watch ha accusato Israele di aver utilizzato "illegalmente" fosforo bianco, vietato dalla Convenzione di Ginevra, su aree residenziali popolate nel Libano meridionale. «L'esercito israeliano ha utilizzato illegalmente munizioni al fosforo bianco sparate dall'artiglieria sulle abitazioni il 3 marzo 2026 - si legge in una nota dell'organizzazione riportata dall'agenzia belga - nella città di Yohmor, nel Libano meridionale». L'Ong ha affermato di aver «verificato e geolocalizzato sette immagini che mostrano munizioni al fosforo bianco esplodere» su un'area residenziale. Human Rights Watch ha «identificato la forma della nuvola di fumo causata dalle esplosioni aeree nell'immagine come del tutto coerente con il colpo prodotto dalle cariche di espulsione e scoppio del proiettile d'artiglieria da 155 mm serie M825 contenente fosforo bianco». «Gli effetti incendiari del fosforo bianco – ricorda l’associazione – possono causare morte o ferite gravi che si traducono in sofferenze permanenti».

LE NOTIZIE DEL 9 MARZO

Ore 9.20 – Raid dell'Idf alla periferia sud di Beirut

L'esercito israeliano ha effettuato un altro attacco aereo nella periferia sud di Beirut circa un'ora dopo l'ultimo avviso di attacchi pianificati contro gli uffici di al-Qard al-Hasan, il braccio finanziario di Hezbollah. Lo riferisce L'Orient Le Jour. I giornalisti hanno osservato una colonna di fumo levarsi dall'area presa di mira.

Ore 8.50 – Idf avverte di nuovi attacchi a sud Beirut nelle prossime ore

L'esercito israeliano ha nuovamente chiesto ai residenti della periferia sud di Beirut di fuggire, avvertendo di imminenti attacchi contro gli edifici appartenenti all'associazione finanziaria Al-Qard al-Hasan, che, a suo dire, è coinvolta nel finanziamento delle attività di Hezbollah. "Invito nuovamente i residenti della periferia sud a evacuare le loro case, secondo le vie di evacuazione che abbiamo pubblicato", ha scritto il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, Avichay Adraee, in un post su X. "Rimanere nella zona mette a rischio la vostra vita", ha scritto.

Ore 8.15 – La Turchia schiera sei caccia F-16 e difesa aerea a Cipro Nord

La Turchia ha annunciato lo schieramento di sei caccia F-16 a Cipro Nord per rafforzare le difese della comunità turca. "Nell'ambito dell'approccio graduale volto a rafforzare la sicurezza della Repubblica Turca di Cipro del Nord alla luce dei recenti sviluppi nella nostra regione, sei aerei da caccia F-16 e sistemi di difesa aerea sono stati schierati oggi nella Repubblica Turca di Cipro del Nord. Ulteriori misure continueranno ad essere adottate in base a ulteriori sviluppi, se ritenute necessarie", si legge in una nota del ministero della Difesa.

Ore 7.50 – La Borsa di Tokyo affonda

La Borsa di Tokyo registra il maggior crollo giornaliero dall'aprile dello scorso anno sui timori di un'espansione del conflitto in Medio Oriente, con le quotazioni del petrolio che si assestano sopra i 105 dollari al barile per la prima volta dal 2022, dopo l'attacco deciso dagli Stati Uniti e Israele conto l'Iran. Il Nikkei segna una flessione del 5,20%, a quota 52.728,72, con una perdita di 2.892 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, a 158,40,e sull'euro a 183,30. Il Giappone è fortemente dipendente dal greggio del Golfo.

Ore 7.35 – Bahrein, incendio e danni dopo raid iraniano su impianto petrolifero

Un attacco contro l'esteso impianto petrolifero di Al Ma'ameer in Bahrein ha causato un incendio nel complesso, oltre a danni materiali, secondo quanto riportato dai media statali. "E' scoppiato un incendio a causa dell'aggressione iraniana contro un impianto di Al Ma'ameer, con danni materiali segnalati ma nessuna vittima, e le autorità competenti hanno avviato le procedure antincendio", ha dichiarato la Bahrain News Agency in un post su X. Poco dopo, la società energetica statale del Bahrein, Bapco, ha dichiarato "lo stato di forza maggiore sulle attività del suo gruppo, che sono state colpite dal conflitto regionale in corso in Medio Oriente e dal recente attacco al suo complesso di raffineria".

