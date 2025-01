Donald Trump mette in guardia i paesi europei: «Saranno soggetti a dazi» se non correggeranno gli squilibri commerciali. «Ci hanno trattato male. Se non fai così, non si ottiene giustizia», ha detto il presidente nel corso di un evento alla Casa Bianca, durante il quale ha aperto alla possibilità che Elon Musk acquisti TikTok "se vuole" e annunciato il progetto “Stargate”, la joint-venture per investimenti fino a 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti per costruire l'infrastruttura necessaria all'intelligenza artificiale.

Trump è apparso insieme agli amministratori delegati di Softbank Masayoshi Son, Oracle Larry Ellison e OpenAI Sam Altman, le tre società coinvolte in Stargate. La joint-venture dispiegherà "immediatamente" 100 miliardi con l'obiettivo di raggiungerne "almeno" 500 in progetti per l'IA, ha detto Son.

«È un onore per il Paese. Faremo il possibile affinché ci siano meno problemi possibile», ha detto Trump spiegando che l'investimento è l'inizio «dell'età dell'oro dell'America. Ci stiamo muovendo con una velocità senza precedenti per affrontare le varie crisi dell'America».

Mentre lavora a rilanciare gli Stati Uniti, Trump non perde di vista le sfide che il Paese si trova ad affrontare. Fra queste il "cattivo trattamento" commerciale che è stato riservato agli Usa dall'Europa e da "tutti gli altri". Avvertendo l'Ue su possibili dazi, il presidente ha ribadito che intende imporre tariffe al Canada e al Messico dall'1 febbraio, quando potrebbero scattare anche dazi del 10% contro la Cina per il fentanyl.

Sul Medio Oriente ha aperto una visita a breve, mentre per la guerra in Ucraina ha ribadito di poter incontrare il presidente Vladimir Putin «ogni volta che vuole. Zelensky vorrebbe la pace, ma bisogna essere in due per averla», ha spiegato senza escludere nuove sanzioni contro Mosca se non si siederà al tavolo a trattare.

Guardando a quanto accade a Kiev, Trump ha anche inviato un messaggio all'Europa e alla Nato: dovrebbero aumentare le loro spese per la difesa al 5% del Pil, oltre il target attuale del 2%.

