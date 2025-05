Secondo quanto riportato dal quotidiano panarabo Al-Sharq Al-Awsat, Hamas avrebbe espresso una posizione «generalmente positiva» nei confronti della proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti, attraverso l'inviato Steve Witkoff. La bozza del piano sarebbe stata condivisa anche dalle altre fazioni palestinesi, ma restano alcune condizioni da chiarire.

Le fonti citate dal giornale, con sede a Londra, riferiscono che la risposta di Hamas può essere interpretata come «positiva», pur accompagnata da alcune riserve che il movimento islamista chiede vengano considerate. La proposta americana, secondo quanto emerso, potrebbe essere accettata solo se Washington dimostrerà una reale volontà di fare pressione su Israele affinché rispetti gli impegni previsti.

Nel frattempo, sul fronte umanitario, arriva un segnale concreto di speranza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che Adam, il figlio della pediatra palestinese che ha perso nove figli in un raid, sarà presto trasferito in Italia per essere operato.

«La mamma ha deciso di farlo venire in Italia – ha dichiarato Tajani a margine del congresso dei giovani di Forza Italia –. Verrà accompagnato dalla zia e dai suoi quattro figli. Appena possibile partirà anche il padre». Quanto alle tempistiche, Tajani ha spiegato che l’intervento chirurgico del piccolo potrebbe avvenire l’11 giugno, anche se si tratta al momento solo di una data orientativa.

