Tredicesima notte di raid Usa in Iran. La tregua è un miraggioIl Comando americano: «Colpiti obiettivi per ridurre le minacce dei pasdaran»
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«Le forze americane hanno avviato oggi, alle 18:45 di Washington (le 00:45 di venerdì in Italia), un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani». Lo riferisce il Comando militare centrale delle Forze Usa (Centcom), in un post sui sociale.
Si tratta, si legge ancora nella nota, «della tredicesima notte consecutiva di raid, finalizzati a chiamare l'Iran alle proprie responsabilità e a ridurre le minacce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica al traffico marittimo commerciale».
Ieri il presidente Usa Donald Trump aveva minacciato «un attacco massiccio» contro l'Iran, «più grande di qualsiasi altro».
(Unioneonline)