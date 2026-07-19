Nella notte tra sabato e domenica le forze armate russe hanno condotto uno degli attacchi più massicci contro la capitale ucraina Kiev dall’inizio della guerra.

Nel corso di cinque ore sono stati lanciati sulla città oltre 40 missili balistici Iskander-M e ipersonici Zircon.

Le sirene d'allarme sono risuonate nella capitale intorno all'1.30 e, dopo l'attivazione delle difese aeree, decine di missili hanno raggiunto la città nell'arco di meno di un'ora, provocando forti esplosioni avvertite in numerosi quartieri.

Una seconda allerta è stata diramata alle 6.30, quando sono stati segnalati nuovi impatti. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e sette feriti.

Un edificio di tre piani nel distretto centrale di Shevchenkivskyi ha preso fuoco ed è in parte crollato, mentre le squadre di soccorso hanno estratto diverse persone dalle macerie e recuperato il corpo di una vittima. Incendi e danni sono stati segnalati anche in altre quattro aree della capitale, interessando edifici residenziali, uffici e un dormitorio.

(Unioneonline)

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