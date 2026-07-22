Un ritratto in completo scuro che segna l’ingresso formale nell'età dell'adolescenza per George, primogenito dell'erede al trono britannico William e della principessa Kate: così la famiglia reale festeggia i 13 anni del principino, secondo nella linea di successione alla corona e pronto ad entrare a settembre al prestigioso college privati di Eton, già frequentato dal padre e dallo zio Harry.

La scatto, opera del fotografo di corte Matt Porteous, è stato diffuso dai profili social di Kensington Palace, residenza ufficiale dei principi di Galles. Con l'accompagnamento degli auguri dei genitori e dei fratelli, oltre che che di quelli separati del nonno, re Carlo III, e della regina Camilla.

George, in giacca e pantaloni blu, senza cravatta e con le mani in tasca, è stato immortalato da Porteous nel parco di Kensington Palace qualche settimana fa, a margine della parata di Trooping the Colour, celebrazione pubblica del compleanno ufficiale (ma non anagrafico) del sovrano regnante che si tiene ogni anno a giugno a prescindere dalla data di nascita del re o della regina di turno.

(Unioneonline)

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