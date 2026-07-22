Daniel Siad, presunto reclutatore del faccendiere Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi.

Lo ha annunciato la procura confermandolo a Le Parisien.

L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di reclutare giovani modelle per consegnarle all’americano accusato di pedofilia. Cinque donne hanno sporto denuncia contro di lui.

La morte risale a lunedì sera a Colombes (Hauts-de-Seine), apparentemente "per arresto cardiaco". La sua coinquilina, una donna di 28 anni, lo ha trovato privo di sensi in cucina e ha allertato i vicini.

La procura di Nanterre ha spiegato che «un'indagine sulle cause della morte è stata aperta lunedì sera in seguito al ritrovamento» del corpo.

Daniel Siad, accusato di diversi reati, tra cui stupro, era oggetto di un'indagine a Parigi affidata all'ufficio specializzato per la lotta alla tratta di esseri umani. Si è sempre detto innocente.

(Unioneonline)

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