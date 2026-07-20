Cambio della guardia a Downing Street: Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace, mentre Andy Burnham, proclamato leader del Partito laburista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo.

Nel suo ultimo saluto, Starmer ha rivendicato il lavoro fatto: «Lascio a Burnham un Paese migliore», ha detto, aggiungendo che il Paese «resterà al fianco dell’Ucraina».

«La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità: è questa la sfida che abbiamo davanti», le prime parole del neo premier, che ha assicurato di avere «un piano» per migliorare il Paese nei prossimi 10 anni e per «far star meglio chi è in affanno».

Burnham, classe 1970, è stato sindaco della Grande Manchester, nonché Segretario di Stato per la salute, Segretario di Stato per la cultura e Capo Segretario al Tesoro dal 2007 al 2008, durante la Premiership di Gordon Brown a inizi anni Duemila.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata