La Bce ha presentato i disegni finalisti del concorso per la progettazione della prossima serie di banconote in euro e ha dato il via a un sondaggio di opinioni, invitando i cittadini di tutta Europa a contribuire alla scelta finale.

Tra i soggetti in lizza ci sono la cantante Maria Callas, Ludvig Van Beethoven, Leonardo da Vinci. I loro volti assieme a quelli dello scrittore e soldato Miguel De Cervantes, la scienziata Marie Curie e la scrittrice Bertha von Suttner appaiono nella lista finale dei 10 progetti per le nuove banconote europee assieme a quelli dell'altro tema: “Fiumi e uccelli” dove compaiono diverse specie e sul retro le sedi di alcune istituzioni europee.

«Le banconote in euro non sono un semplice mezzo di pagamento: sono una delle espressioni più tangibili dell’Europa», ha dichiarato la Presidente della Bce Christine Lagarde. «Coniugando bellezza e significato, rinsalderanno la nostra identità comune», ha aggiunto.

Le proposte di progettazione sono state preselezionate nell’ambito di un concorso indetto a livello di Unione europea. Sono pervenute oltre 1.200 candidature da parte di grafici, a 25 dei quali è stato quindi chiesto di elaborare la propria proposta per uno o per i due temi.

Una giuria indipendente composta da 21 esperti di discipline diverse (grafica, comunicazione, neuroscienze e storia), ciascuno designato dalla banca centrale del rispettivo paese dell’area dell’euro, ha infine preselezionato dieci proposte.

Tutti i cittadini europei sono ora invitati «a far sentire la propria voce». Il sondaggio pubblico resterà aperto fino al 21 settembre 2026. Un altro sondaggio, con le stesse domande, sarà condotto in parallelo da una società di ricerca indipendente presso un campione rappresentativo di cittadini dell’area dell’euro.

La Bce pubblicherà un rapporto sui risultati di entrambi i sondaggi una volta selezionato il progetto finale. Il Consiglio direttivo dovrebbe adottare la decisione finale sul disegno delle nuove banconote intorno alla fine dell’anno, sulla base di una combinazione di contributi, tra cui le conclusioni della giuria del concorso, una valutazione tecnica e i risultati dei due sondaggi. La proposta selezionata sarà poi ulteriormente sviluppata e testata prima di entrare in produzione. L’immissione in circolazione delle nuove banconote è prevista negli anni successivi.

Le precedenti serie di banconote in euro manterranno il proprio valore e continueranno a circolare insieme alla nuova serie.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata