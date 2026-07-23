Nuovo schiaffo a Donald Trump. La Camera americana ha infatti approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran.

Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Quattro repubblicani hanno votato insieme ai democratici.

La camera e il senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione, sempre sui “poteri di guerra” del presidente.

La notizia non sembra aver turbato più di tanto il presidente. «Sto valutando un attacco massiccio. Più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti», ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva.

(Unioneonline)

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