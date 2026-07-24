Casa Bianca: nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% imposti a 60 PaesiLe nuove tariffe copriranno oltre 99% del commercio statunitense
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Casa Bianca ha annunciato che gli Usa imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al «lavoro forzato». I dazi, in vigore da oggi, variano dal 10% al 12,5%.
I prodotti già soggetti a dazi specifici per settore non saranno interessati da questa misura. I nuovi dazi entreranno in vigore proprio nel momento in cui scadranno i dazi temporanei del 10%, introdotti da Donald Trump dopo l’annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
I nuovi dazi riguardano 60 partner commerciali, tra i quali anche alcuni Paesi europei, e copriranno oltre 99% del commercio statunitense.
(Unioneonline)