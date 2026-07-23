Incendi nel sud ovest della Francia: oltre ventimila persone evacuateLa zona del Bassin d'Arcachon, visitatissima dai turisti, sconvolta dalle fiamme. Allestiti centri d’accoglienza in diversi comuni
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Oltre ventimila persone tra residenti e turisti sono state evacuate dal nord del Bassin d'Arcachon, una delle zone più suggestive e visitate della Francia, nel sud-ovest del Paese, sconvolta dagli incendi.
Durante un punto stampa, la prefetta di Gironda e Nuova-Aquitania, Sophie Brocas, ha precisato che «le condizioni sul posto restano sfavorevoli con un vento orientato nella cattiva direzione».
Dopo l’evacuazione di campeggi, alberghi e abitazioni, le autorità hanno allestito centri di accoglienza in nove comuni della zona. Le fiamme hanno sinora incenerito circa 2.500 ettari di terreno.
(Unioneonline)