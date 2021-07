Ancora un caso di positività al Covid all’interno del villaggio olimpico di Tokyo. A risultare positivo Ondrej Perusic, giocatore di beach vollet della Repubblica Ceca.

L'atleta è asintomatico, ma immediatamente sono scattate le misure precauzionali sul resto del team, che aveva già fatto riscontrare una positività nello staff all'arrivo in Giappone. Secondo gli organizzatori dei Giochi, i casi di positività al Covid sono finora 58 su poco meno di 20 mila persone arrivate a Tokyo, tra atleti e accompagnatori.

I primi casi all'interno del villaggio erano stati registrati tra sabato e ieri, con i tre positivi nella delegazione sudafricana, con l'identificazione di 21 "contatti prossimi".

Intanto uno dei principali sponsor dei Giochi, la Toyota, ha deciso di non trasmettere più i video pubblicitari in Giappone, e il suo presidente Akio Toyoda non parteciperà alla cerimonia d’apertura in programma venerdì.

La decisione dell'azienda riflette una scelta che è sempre più diffusa tra le aziende che sponsorizzano i Giochi, che non vogliono vedere il proprio marchi associato ad un evento visto negativamente dall’opinione pubblica giapponese, in gran parte contraria allo svolgimento delle Olimpiadi. Ancor più dopo l’emergere dei primi casi di positività al virus.

Il capo della comunicazione della casa auto nipponica, Jun Nagata, ha spiegato che erano stati

prodotti una serie di filmati contenenti diversi messaggi coi principali atleti sportivi, e "il cui scopo adesso ha assunto un diverso significato".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata