Sostegno pieno all’Ucraina e fermezza sulla questione territoriale. È quanto emerso dalla telefonata tra i leader europei Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Keir Starmer con il presidente Volodymyr Zelensky, secondo il resoconto diffuso dal governo tedesco.

Nel colloquio, i tre leader hanno ribadito che «continueranno a perseguire l'obiettivo di salvaguardare gli interessi vitali europei e ucraini a lungo termine», assicurando a Kiev il loro “incrollabile e pieno sostegno verso una pace duratura e giusta».

Merz, Macron e Starmer hanno inoltre accolto con favore gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti, comprese le proposte relative alla sovranità ucraina e alle “robuste” garanzie di sicurezza da offrire al Paese invaso.

Un punto fermo, però, resta la questione dei confini: i leader europei hanno sottolineato che l’attuale linea del fronte deve rappresentare “il punto di partenza” per qualsiasi futura discussione territoriale, una posizione che mira a respingere qualsiasi ipotesi di concessioni a Mosca.

Il colloquio si è concluso con l’impegno a mantenere un coordinamento stretto tra le capitali europee e Kiev, in vista dei prossimi passaggi diplomatici e militari del conflitto.

