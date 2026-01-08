Gli Stati Uniti di Donald Trump si stanno «progressivamente allontanando» da alcuni alleati e «si svincolano dalle regole internazionali».

Duro discorso contro gli Usa del presidente francese, Emmanuel Macron. Il numero uno dell’Eliseo davanti agli ambasciatori francesi ha evocato una forma di «aggressione neocoloniale» sempre più presente nelle relazioni diplomatiche. «Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente», ha detto il leader francese, secondo cui ci stiamo avviando verso «un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta».

«Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo anche la vassalizzazione e il disfattismo», ha avvertito Macron, aggiungendo: «Ciò che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa va nella direzione giusta. Più autonomia strategica, meno dipendenza rispetto agli Stati Uniti come rispetto alla Cina».

