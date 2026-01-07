Sono circa 800 i voli cancellati all’aeroporto di Amsterdam-Schiphol a causa del maltempo che si sta abbattendo sui Paesi Bassi, provocando pesanti disagi al traffico aereo e ferroviario. Il bilancio parla di circa mille viaggiatori rimasti bloccati nello scalo, molti dei quali hanno trascorso la notte all’interno del terminal. A renderlo noto è lo stesso aeroporto di Schiphol, che ha spiegato come anche nelle notti precedenti diversi passeggeri avessero dormito nello scalo, ma quella appena trascorsa è stata la prima in cui sono state allestite brandine per far fronte all’emergenza. La maggior parte dei voli cancellati nella giornata di oggi riguarda KLM, la compagnia di bandiera olandese. Secondo le previsioni dell’aeroporto, il numero delle cancellazioni potrebbe aumentare ulteriormente, considerando che per oggi erano programmati circa 1.100 voli. Gravi disagi si registrano anche sulla rete ferroviaria, con ritardi e soppressioni che stanno complicando ulteriormente gli spostamenti nel Paese.

Le Nederlandse Spoorwegen (Ne) segnalano un aumento delle avarie agli scambi a causa del freddo e della neve. La compagnia opera con un orario invernale ridotto e consiglia ai viaggiatori di rinviare gli spostamenti non indispensabili. In alcune tratte non circolano treni, mentre in altre il servizio è fortemente limitato. Attorno a Rotterdam Centrale e Breda il traffico ferroviario è completamente fermo, e anche la linea ad alta velocità verso il Belgio è fuori servizio, interrompendo i collegamenti internazionali.

Negli aeroporti regionali la situazione è diversificata con diversi voli cancellati anche all'aeroporto di Rotterdam-L'Aia, mentre aeroporto di Eindhoven l'operatività appare sostanzialmente normale. L'Istituto meteorologico reale olandese Knmi prevede ore di nevicate per la giornata, fino a 10 centimetri nelle zone interne. In gran parte del Paese c'è un'allerta di codice arancione per le condizioni di ghiaccio e la scarsa visibilità stradale.

(Unioneonline)

