Dopo la pausa di ieri, la neve ha ripreso a cadere su buona parte della Francia e in particolare l'Ile-de-France, la regione di Parigi.

La capitale è questa mattina completamente bianca, pochissime le auto in circolazione, nessun autobus neppure in banlieue. Chiuse diverse strade statali, quelle aperte sono intasate da code interminabili di auto. Nevica anche in Normandia, in Bretagna, mentre nel centro si segnalano piogge ghiacciate.

Le previsioni parlano di un miglioramento già in giornata. Praticamente tutti i mezzi di trasporto sono in difficoltà, a cominciare dagli aerei, con un centinaio di voli annullati stamattina a Roissy-Charles de Gaulle, il primo aeroporto di Parigi, e una quarantina a Orly, il secondo.

Sulle strade è stata limitata ovunque la velocità a 70 km orari, i bus scolastici sono fermi e sull'Ile-de-France si calcolano oltre 600 km di coda questa mattina. La Ratp, l'azienda parigina dei trasporti, ha invitato tutti a limitare gli spostamenti, privilegiando ove possibile il telelavoro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata