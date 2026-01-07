La polizia spagnola, in collaborazione con la Dea statunitense, ha portato a termine un’operazione che ha smantellato quella che viene considerata la più potente organizzazione europea di traffico di metanfetamina.

La rete aveva base in Spagna e la droga veniva introdotta nel Paese nascosta in carichi di marmo provenienti dal Messico.

L’azione rappresenta la seconda fase della cosiddetta “Operazione Saga” e ha portato all’arresto di nove persone, tra cui un membro del cartello di Sinaloa e l’imprenditore proprietario dell’azienda di marmi utilizzata come copertura dall’organizzazione.

Durante le indagini, gli agenti hanno sequestrato 1.800 kg di metanfetamina ad Alicante, nella Comunità Valenciana, di cui oltre 40 kg nascosti nella base di una statua alta un metro e mezzo destinata a Tenerife, alle Canarie. Sequestrati anche 38 kg di marijuana diretti in Finlandia. Si tratta della seconda più grande confisca di metanfetamina mai registrata in Europa, che colpisce il principale hub di rifornimento di droghe sintetiche attivo tra Tenerife, Madrid, Valencia e Alicante.

Nel corso delle perquisizioni in un capannone dell’azienda di marmi dell’imprenditore arrestato, sono stati trovati 3 milioni di euro nascosti in un bunker sotterraneo. Le indagini hanno inoltre permesso di identificare il leader dei trasportatori, responsabile della logistica tra Dubai, Messico e Spagna, insieme agli altri membri dell’organizzazione, tutti accusati di associazione criminale, traffico di droga e riciclaggio.

