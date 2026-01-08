Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la «liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri». Una decisione presa in modo «unilaterale» dal governo di Caracas con l'obiettivo di «favorire e raggiungere la pace».

Si riaccendono le speranze per la famiglia di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre 400 giorni. Armanda ed Ezio Trentini, che stanno seguendo dalla loro casa al Lido di Venezia gli sviluppi di quanto sta avvenendo dopo il blitz degli Stati Uniti, dicono di vivere «giorni di angoscia e di speranza».

La cattura di Nicola Maduro può rappresentare un evento "spartiacque” nella complessa trattativa per il rilascio del 46enne veneto. In questo ambito i genitori - assistiti dall'avvocata Alessandra Ballerini - invitano a «rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi perché ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto. Ringraziamo tutti per la comprensione e la solidarietà». Parole che sottintendono che la trattativa, seppure con margini di manovra resi ancora più stretti da quanto avvenuto, è andata avanti. Il Governo, a più riprese, ha fatto intendere che si sta provando «anche l'impossibile» per riportare a casa Trentini, fermato nel novembre del 2024 e detenuto in un carcere di massima sicurezza alle porte di Caracas.

«Ritengo che la nuova presidente venezuelana Delcy Rodriguez possa essere più flessibile rispetto al passato e possa compiere anche un gesto positivo nei confronti dei detenuti di polizia, è quello che ci auguriamo», ha detto Tajani intervenendo a “Cinque minuti” ieri sera. Nei contatti avuti con il segretario di Stato Usa Rubio, Tajani ha «insistito sull'importanza della liberazione dei nostri connazionali detenuti nelle prigioni venezuelane, a partire da Trentini, Mario Burlò, Luigi Gasperin e Biagio Pilieri». Rubio, ha riferito il titolare della Farnesina, «ha ribadito il sostegno alla liberazione dei prigionieri politici» sottolineando «l'importanza di garantire una transizione pacifica in Venezuela e la necessità di tutelare la grande comunità di italiani nel Paese».

(Unioneonline)

