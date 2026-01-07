Gli Usa sequestrano una petroliera russa: in allerta le navi di MoscaL’imbarcazione, legata al Venezuela, inseguita per giorni nell’Atlantico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera russa legata al Venezuela. Il blitz – riferisce Reuters – nel mare d’Irlanda, dopo un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l'Atlantico.
Il sequestro dell’imbarcazione Bella-1, ribattezzata Marinera, ha alimentato le tensioni con Mosca e giunge dopo che la petroliera è riuscita a superare un “blocco” marittimo Usa di petroliere e ha respinto i tentativi della Guardia Costiera Usa di abbordarla.
In allerta le navi militari di Mosca che, secondo le stesse fonti, si trovavano nelle vicinanze al momento dell'operazione, incluso un sottomarino.
(Unioneonline)