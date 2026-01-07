Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera russa legata al Venezuela. Il blitz – riferisce Reuters – nel mare d’Irlanda, dopo un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l'Atlantico.

Il sequestro dell’imbarcazione Bella-1, ribattezzata Marinera, ha alimentato le tensioni con Mosca e giunge dopo che la petroliera è riuscita a superare un “blocco” marittimo Usa di petroliere e ha respinto i tentativi della Guardia Costiera Usa di abbordarla.

In allerta le navi militari di Mosca che, secondo le stesse fonti, si trovavano nelle vicinanze al momento dell'operazione, incluso un sottomarino.

