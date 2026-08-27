Ratcliffe a Mosca, il viaggio a sorpresa del capo della Cia per avvertire Putin di non attaccare i paesi NatoSecondo l’intelligence americana il leader russo, con le trattative per un accordo di pace a un punto morto, potrebbe mettere alla prova la determinazione Nato sferrando un attacco contro un paese dell’alleanza
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Il viaggio a sorpresa del capo della Cia a Mosca sarebbe stato effettuato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della Nato.
A riportarlo è il Wall Street Journal, che cita alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca.
L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della Nato con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni.
Secondo i media Usa, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace giunte ormai a un punto morto.
(Unioneonline)